Addio alla 87enne Talide Vannucci. Superstite della strage di Cervarolo

L’ultima testimone ed orfana della strage di Cervarolo di Villa Minozzo, Talide Vannucci in Manfredi, se n’è andata. È deceduta all’età di 87anni, ieri si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale di Novellano con tumulazione al cimitero locale. Ha lasciato nel dolore il marito Dorino, i figli Ernestina e Giovanni, il genero Vasco, le nipoti Elisa e Martina e i pronipoti Tommaso e Giacomo. La famiglia rivolge i suoi ringraziamenti al dottor Alan Alai che l’ha sempre seguita.

A due anni divenne orfana di guerra per l’eccidio di Cervarolo, in cui perse il padre Giovanni e il nonno Agostino Vannucci, entrambi massacrati nella storica aia del paese. Nonna Talide, che per tutta la vita si è portata dentro il peso di quella dolorosa vicenda che l’aveva sconvolta fin da bambina, ha avuto il coraggio e la forza di trasmettere la memoria di quel 20 marzo 1944 alle sue care nipoti Elisa e Martina, e soprattutto ha portato la sua testimonianza nell’iter processuale a carico dei criminali nazisti, alcuni rintracciati ultraottantenni nelle loro abitazioni in Germania.

Memore di quel tragico evento in cui vennero trucidati dalle truppe nazifasciste ventitre cittadini inermi, tra cui anche il parroco del paese don Battista Pigozzi. Furono rastrellati al mattino presto, passando casa per casa e prelevando anche anziani invalidi o ammalati, e radunati tutti nella piccola aia con le mitraglie piazzate sul muro di cinta. Il più anziano era Cesare Borea, di 82 anni, e il più giovane Lino Costi, 20 anni. Erano solo uomini e per la maggior parte anziani, anche perché il presidio tedesco del giorno prima aveva invitato le donne ad allontanarsi da Cervarolo con i bambini, mentre gli uomini potevano restare a casa tranquilli ad accudire il bestiame.

Le donne che nella notte tra il 19 e 20 marzo avevano trovato alloggio con i bambini da parenti e amici di Gazzano e altri paesi vicini, al mattino hanno sentito gli spari. Nella disperazione con i loro bambini tra le braccia, hanno assistito da fuori all’incendio di Cervarolo e, pur preoccupate, non avrebbero mai immaginato di trovarsi, al rientro, di fronte ad un’immane tragedia con l’aia piena di corpi straziati e bruciati, irriconoscibili.

"Con il dolore ancora vivo ma anche con grande fermezza, nostra nonna ha sempre narrato questa ferita, che ha segnato sin da bambina la sua vita, a noi e a tutti coloro che l’hanno ascoltata – è il ricordo condiviso delle nipoti Elisa e Martina –. Durante il processo per la condanna dei mandanti ed esecutori delle stragi nazifasciste dell’Appennino, si è fatta portavoce assieme agli altri parenti delle vittime degli orrori vissuti. La sua testimonianza è stata pacifica ma potente. Ci consegna oggi l’eredità di questa memoria vissuta con grande coraggio e dignità, senza fare rumore".