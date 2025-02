Addio alla centenaria Nelis Beggi. Tre mesi fa la perdita del marito

Muore a 100 anni tre mesi dopo il marito. Domenica si è spenta, nella sua abitazione di Scandiano, Nelis Beggi: lo scorso agosto aveva raggiunto il traguardo del secolo di vita. Il 28 novembre era deceduto, a 103 anni, il marito Ennio Cocchi. Nel passato la coppia aveva gestito, assieme ai famigliari, in piazza Spallanzani un negozio di merceria in cui si vendeva un po’ di tutto. Terminata l’esperienza dell’attività in piazza, avevano avviato, nella zona dell’ospedale Magati, il maglificio ‘Nelis’. Il maglificio era stato in seguito venduto e, per motivi di salute di Ennio, si erano trasferiti a Sanremo. Negli ultimi anni, gli ex commercianti erano tornati a vivere a Scandiano. La centenaria lascia figlia Sandra, i nipoti Federica, Giada e Angelo, i pronipoti Allegra e Tommaso e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa grande di Scandiano. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel cimitero scandianese.

"Mamma è scomparsa a quasi tre mesi di distanza dal marito – dice la figlia Sandra –. In questi mesi abbiamo preferito non informarla della morte di mio padre. In questo periodo non aveva chiesto notizie sul marito: forse aveva capito che papà era deceduto. Il 18 febbraio scorso mamma e papà avrebbero celebrato il 78esimo anniversario di matrimonio. Ora, dopo una vita insieme, sono mancati entrambi per ritrovarsi assieme". Ennio e Nelis erano zii del noto commerciante scandianese Fausto Cocchi. Ennio in giugno avrebbe compiuto 104 anni, mentre la moglie Nelis Beggi in agosto avrebbe festeggiato il suo 101esimo compleanno. Tante le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono arrivate ai famigliari di Nelis.

Matteo Barca