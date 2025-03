Addio alla maestra Debora: "Lasci un segno indelebile"

Una folla di persone provenienti da tutto l’Appennino si è riversata ieri nel sagrato dell’Antica Pieve di Minozzo, per porgere l’estremo saluto a Debora Fabbiani, maestra molto amata e venuta a mancare prematuramente venerdì scorso, a soli 42 anni, dopo una breve malattia. Don Evandro Gherardi ha ricordato "la sua disponibilità" e "la sua vicinanza, che continua ad esserci". "Non siete soli – ha affermato rivolgendosi alla sua famiglia – la presenza di tanta gente lo dimostra. Oggi per noi Debora è ‘beata’. Lo sono quelli che sono alla presenza di Dio perché hanno vissuto nell’amore, come Debora. Mite, pura di cuore, operatrice di pace, ha fatto tanto per la sua famiglia, la scuola e questa comunità. A noi il compito non facile di cogliere l’eredità che ci lascia".

La funzione è stata impreziosita da tante preghiere, pensieri scritti per lei e letti da bambini, colleghe, amici, il sindaco Elio Ivo Sassi, la dirigente scolastica dell’I.C., Morena Bizzarri, e anche dal campione Giuliano Razzoli. "Entravi sempre ‘in punta di piedi’ per non disturbare – hanno sottolineato le colleghe dell’Infanzia – anche nei cuori delle persone. Al mattino col sorriso stampato in viso. Dove passavi lasciavi il segno. Tu che vedevi il buono in tutti. Eri la dolcezza, l’amore fatto a persona. Hai sempre avuto due famiglie, la tua, con Dani, Cri, la Marty, e l’altra, la nostra. Quello che ci hai lasciato non lo dimenticheremo mai".

Un’amica, Giordana Sassi, ha sottolineato: "L’ho visto scritto su tutti gli occhi che ho incrociato che hai toccato i cuori. L’amore smisurato per la tua famiglia, la presenza costante in ogni occasione della vita della nostra comunità, con eleganza e una correttezza smisurata, la tua dedizione al lavoro tarata sull’affetto per i tuoi bimbi a cui hai voluto un gran bene, l’amicizia sincera. Ci hai mostrato l’infinito, tanto da lasciarci incantati di fronte a tanto amore. Ti diciamo grazie dal profondo del cuore".

Anche il marito, Daniele Ferrari, ha voluto lasciarla con un pensiero, come lei aveva fatto per suo padre tempo prima: "Venticinque anni insieme, per amarti c’è voluto molto meno. Sei entrata nel cuore di tantissime persone. Lascerai un vuoto incolmabile, perché la tua luce, gioia e allegria non poteva passare inosservata. Ce la metteremo tutta per continuare quello che tu hai fatto. Stacci vicini, ne abbiamo bisogno. Ti amo con tutto il cuore".

Giuliana Sciaboni