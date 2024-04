Addio alla maestra Nicla Incerti: "Rendeva speciale ogni cosa"

Si è spenta a 90 anni la maestra Nicla Incerti, che ha insegnato a generazioni di ragazzi della Val d’Enza. Nei decenni era stata insegnante nelle scuole elementari, oltre che della sua Montecchio, di Bibbiano, Aiola e San Bartolomeo. Nata il 27 giugno 1930, fin da bambina voleva essere una insegnante, grazie alla passione per questa delicata professione che le aveva trasmesso la sua prima maestra, Leni. Nonostante il periodo della dittatura e la guerra, riuscì a diplomarsi e fino alla pensione ha accompagnato con dedizione anche la crescita personale dei bimbi, aiutando in particolare quelli che avevano difficoltà personali e familiari. Era moglie di Giacomo Montanari, scomparso nel 2019, dirigente del Pci, ex segretario locale Anpi ed ex dirigente del Franchini negli anni ’50 e ’60, tra i fondatori del Marabù. "Lei si identificava proprio con la sua professione e così vorrebbe essere ricordata – spiega il figlio Michele Montanari –. Era una donna senza fronzoli. Un’altra sua caratteristica era quella di essere sempre ‘personale’, difficilmente inquadrabile: rispettosa delle regole ma critica verso le stesse. Riusciva sempre a rendere speciale tutto ciò che faceva". La salma oggi sarà esposta alle camere mortuarie del Franchini, dove si è spenta. Sabato mattina le esequie, il feretro sarà portato poi a Reggio per la cremazione.

Francesca Chilloni

Nina Reverberi