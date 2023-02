Addio alla negoziante e ’bidella’ protagonista del volontariato

Erano in molti, ieri nella basilica di Pieve, a Guastalla, per l’addio a Maria Pia Chierici, 85 anni, storica "bidella" alla locale scuola di musica e a lungo impegnata come volontaria. Maria Pia Chierici era conosciuta per aver gestito col marito, Nullo Mora, un negozio di ortofrutta in centro storico, poi uno spaccio di carne suina in via Portamurata a Pieve, dove abitava. Era stata volontaria Auser, pronta pure a dare una mano in occasione delle feste del Gruppo sportivo Tagliata, nella omonima frazione.

Per una ventina d’anni era stata "bidella" alla scuola di musica guastallese, mettendosi in evidenza per l’ottimo rapporto coi giovani, diventando un punto di riferimento per molti. Il figlio Giorgio è stato inoltre presidente della scuola di musica, oltre che presidente dell’Avis locale e ora presidente del corpo filarmonico locale. Lascia anche l’altro figlio, Fabrizio, le nuore Marina e Germana, i nipoti e altri parenti.

I funerali si sono svolti ieri dall’ospedale di Guastalla per la basilica di Pieve. Eventuali offerte a "Noi per l’Hospice" e "Amici Day hospital oncologico".