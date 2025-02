Addio alla negoziante Mattioli. Una pagina di storia della città

Vasto cordoglio a Scandiano per la notizia della morte dell’ex commerciante Giberta Mattioli vedova Taroni. La pensionata si è spenta ieri, all’età di 99 anni, nella sua abitazione di Scandiano. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 25 aprile. Alla fine degli anni ’50 aveva aperto in centro, assieme al marito Benvenuto Taroni (scomparso nel 1993), un negozio per la vendita di elettrodomestici e di bombole per il gas.

Un’attività gestita fino al 1980 quando Giberta si è poi dedicata all’assistenza del marito ammalato. Sono quindi subentrati i suoi famigliari e attualmente la conduzione è affidata al figlio Beppe e ai nipoti.

"Mia madre, fino a cinque anni fa, frequentava assiduamente il nostro negozio – sottolinea il figlio Beppe Taroni –. Ha collaborato sempre con noi: era il punto di riferimento. E’ stata una grande mamma, moglie e nonna. Una persona umile. Aveva una parola buona per tutti e nel passato, grazie alla sua attività, ha aiutato tante persone in difficoltà. Era benvoluta da tutti. Purtroppo non è riuscita ad arrivare al traguardo del secolo di vita". Numerosi i messaggi di vicinanza che sono subito arrivati ai famigliari della 99enne. "Una donna gentile, cordiale, amata e stimata, sempre con il sorriso", si legge in un messaggio pubblicato sui social. Fausto Cocchi, noto commerciante scandianese, ringrazia Giberta per la sua "presenza e umanità che ha sempre dedicato alla comunità".

C’è chi ha ricordato inoltre che Giberta "era una donna meravigliosa, dolce e sempre gentile con tutti", ma anche un "pezzo di storia di Scandiano che ci lascia".

Giberta Mattioli lascia il figlio Beppe, le nuore Annamaria e Clara, i nipoti Francesca, Luca, Marco e Valeria e gli altri parenti. In tanti parteciperanno all’ultimo addio. I funerali della 99enne si svolgeranno domani pomeriggio partendo alle 14.50 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati per raggiungere la locale chiesa grande in cui alle 15 sarà celebrata la Messa funebre. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà in seguito accompagnata nel cimitero di Scandiano. Questa sera, alle 19, in camera ardente sarà recitato il rosario in suffragio della defunta. La camera ardente per le visite sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Matteo Barca