Addio alla nonna della montagna Si è spenta a 105 anni Anna Bargi

La nonna della montagna se n’è andata: Anna Maria Bargi, vedova Croci, classe 1917, è morta all’età di 105 anni lasciando nel dolore i figli Giuseppe, Elio e Laura, il genero Enzo, le nuore Novella e Renata, quattro nipoti, quattro pronipoti e i parenti. Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale di Massa di Toano, il feretro è stato poi portato nel cimitero locale per la tumulazione.

Nonna Anna Maria Bargi ha avuto una grande fortuna: quella di non conoscere ospedali e case di riposo. Si è spenta in casa della figlia Laura, a Castellarano, dove si era trasferita dopo che era rimasta sola.

Una vita da contadina di montagna, a Massa di Toano, dove Anna Maria Bargi abitava con il marito Elio Croci, deceduto quando lei aveva solo 42 anni con tre figli piccoli da crescere. Allora il sacrificio era pane quotidiano: affrontando il dolore e la fatica, Anna Maria Bargi ha continuato a fare la contadina, lavorando il doppio senza mai tirarsi indietro, fino a quando i figli, diventati grandi, hanno potuto aiutarla.

Quando è rimasta sola in casa, da Massa di Toano si è trasferita dalla figlia Laura a Castellarano, aiutandola così a far crescere nipoti e pronipoti che amava moltissimo. Lavorava inoltre a maglia con uncinetto.

"Fino a un anno fa stava benissimo e anche in casa voleva fare tutto lei - afferma la figlie Laura –, poi a causa di una banale caduta non era più attiva come prima, però è stata bene fino a 10 giorni fa".

Nonna Anna Maria aveva anche lavorato a Milano: ogni volta che nasceva un figlio lo lasciava alla famiglia e partiva per il capoluogo lombardo per fare la balia, andando ad allattare figli di grandi signori. Ha avuto tre figli e per tre volte mamma Anna Maria, con grande dolore, ha dovuto andare in città, a Milano, per poter guadagnare.

Settimo Baisi