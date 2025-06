Addio alla novantenne suor Marta di Maria Bambina

Lutto nella congregazione mariana della Case della Carità, nella parrocchia di Cadelbosco Sopra e alla Casa della carità di Villa Argine, per la scomparsa di suor Marta di Maria Bambina, deceduta martedì a 90 anni, compiuti a inizio aprile. Suor Marta era stata a lungo un punto di riferimento per la Casa della carità della frazione, che da decenni si occupa di assistenza e solidarietà verso persone che necessitano di un aiuto per poter affrontare i loro handicap.

La camera ardente è allestita nella cappella della stessa casa della carità, in attesa dei funerali (affidata all’agenzia Turcato) che si svolgono stamattina alle 10,15 nella chiesa parrocchiale di Villa Argine, per poi proseguire verso il locale cimitero. Martedì e ieri è stato recitato il rosario.

"La congregazione Mariana delle Case della Carità, la Parrocchia e la Casa di Carità di Argine, i famigliari, gli amici e tutti i volontari sono grati al Signore per averla donata alla nostra Comunità, ora che si è addormentata", si legge nell’annuncio della scompara.

Nel 2021 suor Marta aveva festeggiato il mezzo secolo di vita religiosa in occasione del sessantesimo di attività della Casa della carità.