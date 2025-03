Addio alla prof Fantuzzi, da sempre impegnata nel mondo francescano

È scomparsa la professoressa Alma Fantuzzi. Un lutto che colpisce il mondo scolastico, l’ ambiente cattolico e del volontariato e la grande famiglia scandianese dell’Ordine francescano.

La camera ardente è stata allestita presso la chiesa di San Giuseppe. Il santo rosario in memoria di Alma sarà recitato questa sera alle 20,30 nella stessa chiesa. In queste ore di dolore, piangono Alma le sorelle Grazia e Anna Laura con Giorgio, il fratello Corrado con Stella, i nipoti Marco con Gloria e Luca, Simona, Laura con Alle, Chiara, Giulia, Maddalena, Sara, Valeria.

La grande passione per Alma è stato l’insegnamento scolastico, anche come docente di corsi di lingua all’estero e come presidente del centro culturale “G. Moscati“. Una donna protagonista della cultura locale e del volontariato, membro impegnato tra i francescani, sempre pronta ad impegnarsi per la tradizionale festa di Santa Rita. I funerali di Alma Fantuzzi si svolgeranno domani pomeriggio alle 15: il corteo partirà dalla chiesa di San Giuseppe per la locale Chiesa Grande dove sarà celebrata la santa messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Pratissolo.

gi.fi.