Addio alla professoressa De Luca. Storica insegnante delle superiori

È stata vinta da una malattia, diagnosticata pochissime settimane fa e contro cui non è stato possibile fare nulla, Algida De Luca (foto), molto conosciuta per l’attività di insegnante alle scuole superiori di Guastalla. Dalla fine degli anni ’70 e fino al 2000 era stata docente di diritto e finanze all’istituto Russell, già dagli anni in cui era una sezione distaccata dell’Itgc Einaudi di Correggio, ottenendo poi l’autonomia dal 1984. Il marito, stroncato da malore quasi 27 anni fa, era stato un valente medico nel reparto di Ginecologia Ostetricia dell’ospedale di Guastalla. La prof. De Luca lascia i figli Simona (nota psicologica, molto attiva nell’associazionismo locale) e Leonardo, la sorella Ida, il nipote Alessio e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, sono fissati per oggi alle 9,45 partendo dalla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella, per il duomo. Il feretro sarà poi trasferito al cimitero di Termoli, sua città d’origine. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a favore delle attività della Caritas di Guastalla.