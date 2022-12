Addio alla regina del ristorante L’Altra Noce

Un grave lutto ha colpito il mondo della ristorazione reggiana . Ci ha lasciati all’età di 79 anni Ave Maria Ugoletti in Conforti (foto), la “regina dei fornelli“, fondatrice col marito Ruggero nel 1969 del Ristorante L’Altra Noce, oggi apprezzato anche come pizzeria, con sede a Borzano d’ Albinea.

Una ‘rezdora‘ d’altri tempi, originaria di Baiso, Maria Ugoletti fino a pochi anni fa ha lavorato nel ristorante, oggi gestito dal marito assieme ai figli Roberta e Stefano. Inizialmente il ristorante aveva sede in località La Noce, poi nel 1988 il trasferimento nella sede attuale di via Ariosto a Borzano, lungo la pedemontana. Ieri e oggi il ristorante è chiuso per lutto.

Un locale specializzato nella cucina tipica emiliana, che ha visto passare negli anni personaggi famosi, da Lucio Dalla ad Augusto Daolio fino al Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Maria Ugoletti viene ricordata dalla famiglia come una persona buona e gentile d’animo, grande lavoratrice, sia in cucina che in sala a servire ai tavoli, molto legata agli affetti familiari.

Una donna sempre sorridente con la passione per il canto. Era figlia di Giovanni Ugoletti, ex vicesindaco di Baiso, mentre suo fratello Vincenzo ha ricoperto il ruolo di primo cittadino sempre a Baiso con l’allora Pci. La piangono anche la nuora Monica, il genero Pino, i nipoti Tiziana, EnricoDavide, Riccardo e Barbara, la sorella Aldruda.

Numerose le condoglianze arrivate ai familiari. I funerali (Ono-

ranze Anceschi) si svolgeranno oggi alle 14,30 dall’obitorio dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio per la chiesa parrocchiale di Iano di Scandiano. Dopo il rito ci si trasferirà all’Ara crematoria di Coviolo. La famiglia Ugoletti - Conforti ringrazia il personale medico, infermieristico ed assistenziale del reparto di Medicina III dell’ospedale Santa Maria Nuova, in particolare il dottor Giacosa e la sua equipe.

Gianni Fiaccadori