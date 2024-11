Addio alla storica barista Carla Zanni: "Anima instancabile della comunità"

di Matteo Barca

Tutta Scandiano è in lutto per l’improvvisa morte della storica barista Carla Zanni, venuta a mancare all’età di 61 anni. Da appena due giorni si era conclusa la sua gestione del Piccolo Specialty, un luogo di ritrovo apprezzato da tantissimi scandianesi, che in quel locale trovavano come una seconda casa. Carla è stata colpita da un malore mentre si trovava nella sua abitazione, l’allarme è stato lanciato ieri mattina verso le 6.30 dal marito. È stato attivato il 118 e sul posto gli operatori sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Carla Zanni era la titolare del bar-ristorante il Piccolo Specialty in piazza della Libertà, noto a tutti come Piccolo bar, ed era molto attiva anche nella Proloco. "Mamma era benvoluta da tutti – dice il figlio Alessandro –. Da molti anni, assieme a noi figli, gestiva il bar in piazza della Libertà: abbiamo chiuso l’attività solamente il 31 ottobre in attesa poi di affidarla ad altre persone. Operava nel locale come barista e cuoca". "Negli anni ’80 aveva gestito anche una birreria insieme al padre e alla sorella – continua il figlio –. Negli anni si era impegnata nelle attività della Proloco, diventandone una colonna portante. Il Palio dell’Angelica fu una sua idea".

Tantissimi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia. Il sindaco Matteo Nasciuti ha espresso profondo dolore per la scomparsa della 61enne: "Ho appreso con sconcerto la notizia dell’improvvisa morte di Carla Zanni, storica titolare del Piccolo bar, una delle attività più importanti della città e luogo tradizionale d’incontro per intere generazioni – ha scritto sui social –. Voglio esprimere a nome mio e di tutta la comunità scandianese le più sincere e affettuose condoglianze al marito e ai suoi amatissimi figli".

Il sindaco ha ricordato che Carla aveva deciso di "chiudere i battenti del suo bar soltanto due giorni fa, riunendo amici e clienti affezionati per una festa molto commovente. Anche per questo è ancora più doloroso ricevere questa notizia". "Carla era un’anima instancabile della vita cittadina grazie al suo impegno nel mondo dell’associazionismo. Ci mancherà tantissimo" ha aggiunti infine.

Anche l’assessore regionale Alessio Mammi (ex primo cittadino scandianese) ha espresso sui social il proprio cordoglio: "Ti ricorderò con gli abiti storici durante il Palio dell’Angelica e dietro quel bancone del Piccolo a parlare delle cose del mondo, della nostra città e di mille nuove idee. Creativa, determinata, impegnata. Provo un grande dolore oggi ma questo Amore continuerà perché sono certo tu avresti voluto così. Grazie per aver riempito di Vita la nostra grande famiglia che si chiama Scandiano e abbraccio forte la tua famiglia in questo difficile momento".

Carla lascia il marito Roberto Daviddi, i figli Alessandro ed Eleonora, la nuora, il genero, i nipoti, la madre, la sorella, il fratello e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani partendo alle 14.30 dall’abitazione della defunta, in piazza Fiume, per la chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero di Chiozza. Ai fiori sono preferite opere di bene.