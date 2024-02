Addio alla storica ostetrica Giuseppina Righini

Ha lasciato questo mondo all’età di 89 anni, Giuseppina Righini, vedova Formentini, storica ostetrica della montagna degli anni Sessanta in cui nascevano ancora molti bambini. Ne danno il doloroso annuncio le figlie Cinzia, Brunella con Roberto, gli amati nipoti Daria con Stefano, Simone con Cinzia e Lucia, le pronipoti Margherita e Stella, la nipote Morina, parenti ed amici.

Domenica pomeriggio è stato recitato un rosario di suffragio per la defunta Giuseppina presso la Casa Funeraria Mammi dove era stata allestita la camera ardete, e ieri, come da desiderio della defunta, si sono eseguiti i funerali in forma strettamente privata presso la chiesa della Pieve di Castelnovo Monti. A conclusione del rito funebre è seguito un momento di commiato quindi il feretro di Giuseppina Righini è partito per la cremazione.

In montagna sono in molti a ricordare Giuseppina Righini, la giovane ostetrica giunta dalla Bassa reggiana e assegnata all’allora comune di Collagna dove aveva poi sposato Formentini, gestore del bar-ristorante Maddalena. In seguito la famiglia si è trasferita a Castelnovo Monti e l’ostetrica Righini ha proseguito la sua attività professionale fino a raggiungere la pensione al reparto maternità dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

Dall’inizio degli anni Sessanta agli anni Ottanta del secolo scorso, Giuseppina Righini ha fatto nascere una generazione di bambini della montagna, oggi a loro volta genitori o nonni. Tutti ricordano la sua professionalità e la grande disponibilità, soprattutto negli anni in cui era ostetrica comunale a Collagna, sempre pronta a correre di giorno e di notte, anche con la neve, nei vari paesi dell’Appennino dove all’epoca nascevano tanti bambini anche in casa.

s. b.