Addio alla storica volontaria Si è spenta Mara Meglioli "Era un’istituzione per il paese"

Rubiera piange la scomparsa di Mara Meglioli in Gilioli. Aveva 80 anni. Mara si è spenta all’ospedale di Reggio a causa di una grave malattia scoperta recentemente. Nel passato, assieme al marito fotografo Giuseppe, per una quarantina di anni aveva gestito nel centro di Rubiera il negozio ‘Foto Gilioli’. Operava dietro al bancone del suo negozio. È stata attiva come catechista e volontaria in parrocchia.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia che ringrazia il personale del reparto di pneumologia del Santa Maria Nuova per le cure prestate.

Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio dolore: "Mara era una istituzione per Rubiera – scrive Cavallaro su Facebook –. Sicuramente per la parrocchia dove era volontaria instancabile. Ma la Mara è nei ricordi di generazioni di rubieresi lì dietro il bancone della bottega del fotografo. Siamo tutti passati da lì a fare almeno le fototessere per la carta d’identità. Il sorriso e la battuta che la Mara ti riservava quando andavi a ritirare il rullino sviluppato erano l’emblema del suo modo incredibilmente generoso e buono di far girare il mondo. Ci mancherai tantissimo". Lascia il marito Giuseppe, i figli Marco e Alessandro, le nuore Milena e Daniela, i nipoti Federico e Filippo, il fratello Aroldo, le sorelle Ninni e Giuliana. I funerali oggi alle 14.45 partendo dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per la chiesa di Rubiera in cui alle 15 sarà celebrata la funzione religiosa.

Matteo Barca