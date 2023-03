Addio alla volontaria della Cri

Un nuovo grave lutto colpisce il volontariato reggiano. Vasto cordoglio per la scomparsa di Marzia Vecchi (foto), vinta a 66 anni da una malattia. Abitava a Novellara, dove ieri mattina, nella chiesa parrocchiale, si sono svolti i funerali, affidati all’agenzia Bonini. Molta gente ha voluto darle l’addio. Era stata una attivissima volontaria nella Croce rossa, oltre che nell’Associazione per la lotta contro il cancro. Era stata anche vicepresidente del Comitato femminile della Cri locale, oltre che responsabile Airc. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari: il marito Giancarlo Menotti, la figlia Elisa, la sorella, nipoti e altri parenti. La famiglia di Marzia è conosciuta pure per essere proprietaria di una corte agricola più volte messa a disposizione per eventi pubblici benefici. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate alla Croce rossa di Novellara.