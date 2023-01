Addio all'agente Folloni, chiusi gli uffici comunali a Guastalla e Luzzara

Nicola Folloni aveva 48 anni

Guastalla (Reggio Emilia), 23 gennaio 2023 – Uffici comunali chiusi, domani a Guastalla e a Luzzara, per consentire ai dipendenti di partecipare al funerale di Nicola Folloni, l’agente di polizia locale stroncato sabato pomeriggio da un malore improvviso, mentre si trovava all’interno dell’ufficio, nella caserma di via Castagnoli a Guastalla. Inutili i soccorsi, nonostante l’immediato intervento di un collega, che ha attivato anche il defibrillatore di cui dispone la caserma. I funerali di Folloni si svolgono domani, martedi alle 9,30, nella basilica a Pieve di Guastalla. Aveva 48 anni. Gli uffici a Guastalla restano chiusi dalle 9,15 alle 11,30. Chiusi tutta la mattinata gli uffici comunali di Luzzara. I Comuni di Guastalla, Luzzara e l’Unione Bassa Reggiana, attraverso i dipendenti e amministratori di questi enti, promuovono una raccolta fondi in memoria di Folloni, che saranno destinate alla famiglia dell’agente scomparso. In lutto la moglie Valentina Nasi, pure lei agente di polizia locale, la figlia Giulia, il fratello, la madre e altri parenti.