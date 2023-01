Addio all’agente Folloni, il suo sorriso ora è in cielo

"Assistente capo Nicola Folloni: presente!". Con questa frase è stato ricordato da un collega, nella basilica a Pieve di Guastalla, l’agente di polizia locale di 48 anni stroncato sabato da un malore mentre in caserma stava per iniziare il servizio. Gremita ieri mattina la basilica, ai funerali, in un clima di profonda tristezza. La messa è iniziata sotto una leggera pioggia, come se il cielo volesse scaricare le sue ultime lacrime. Ma all’uscita del feretro il sole ha squarciato le nuvole, offrendo uno scenario di speranza.

Presenti in basilica pure alcuni sindaci della Bassa, comandi locali di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza, le associazioni del volontariato con i loro gonfaloni listati a lutto. "Questi momenti possono essere commentati solo con il silenzio, tra lo sbigottimento e la sorpresa, di fronte al senso di precarietà e di imprevedibilità che ci pervade", ha detto monsignor Francesco Marmiroli all’omelia. E ha evidenziato quanti siano gli estimatori di Nicola, i suoi compagni di lavoro che ricordano "un uomo buono, rispettoso, capace di portare serenità in un lavoro non esente da difficoltà e talvolta da incomprensioni".

Antonio Lecci