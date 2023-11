Addio all’alpino. Alfredo Davoli. Oggi il funerale

È deceduto all’età di 80 anni l’alpino Alfredo Davoli (foto), ne danno il doloroso annuncio la moglie Fiorella, i figli Davide con Rossana, Valentina con Giampiero, i nipoti Daniele, Francesca, Mattia ed Emma. I funerali saranno questa mattina alla Chiesa di Cortogno, ore 9.30, quindi il feretro proseguirà per il cimitero locale. Per volontà dei familiari non fiori ma opere di bene. Davoli, persona molto conosciut e stimata da tutti in paese, ha lavorato ai magazzini generali Alle Tagliate di Montecavolo e al magazzino commerciale formaggi di Reggio Emilia, oltre ad aiutare la moglie nell’attività dell’azienda agricola di famiglia. Da giovane lavorò nella latteria sociale al Montale di Casina con il fratello Giuseppe, è sempre rimasto orgogliosamente nel settore agricolo.

