Addio all'alpino Emo Prati di Casalgrande: In prima linea tra i volontari

Addio all’alpino Emo Prati, ex capogruppo delle penne nere di Casalgrande. Aveva 77 anni. Nel passato aveva partecipato come volontario ad emergenze e calamità naturali. Grande il suo impegno per le attività e iniziative degli alpini di Casalgrande. Originario di Gova di Villa Minozzo, Emo lascia la moglie Vincenza, i figli Samanta e Mirko, i nipoti Matteo, Rebecca e Riccardo, i cognati Giancarlo e Domenico, la cognata Liliana. I funerali si svolgeranno domattina partendo alle 8.45 dalla camera ardente della struttura ‘Al Parco’ di Scandiano per raggiungere la chiesa Madonna del Lavoro di Casalgrande dove alle 9 saranno celebrate le esequie. La salma sarà poi accompagnata a Coviolo per la cremazione. Prati, ex artigiano, aveva lavorato come tecnico nel settore della ristorazione.

m. b.