Addio all’alpino Enzo Montecroci "Un montanaro vero e concreto"

In calo il glorioso gruppo alpini di Toano, un altro se n’è andato avanti: Enzo Montecroci, deceduto a seguito di una grave malattia all’età di 75 anni. Addolorati annunciano la sua scomparsa la moglie Germana, i figli Roberto e Monica con Emanuele, le adorate nipoti Greta ed Asia, il fratello Piero, la sorella Marianna, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno questa mattina con partenza alle ore 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti, per giungere alla chiesa parrocchiale di Corneto dove alle ore 10,00 sarà celebrata la santa messa. Non sono richiesti fiori ma offerte alla Croce Rossa di Toano; un ringraziamento andrà a chiunque vorrà essere presente.

Al termine dell’onoranza funebre il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione. Saranno presenti gli alpini con stendardi e durante la messa verrà letta, come di consueto, la ‘preghiera dell’alpino’, ultimo saluto all’amico Montecroci, che ‘è andato avanti’.

Ieri sera presso la chiesa di Corneto è stato recitato il santo rosario di suffragio per il defunto. Enzo Montecroci abitava con la famiglia a Corneto di Toano, era un montanaro vero, concreto, faceva il camionista e non ha mai abbandonato l’Appennino. Molto conosciuto e disponibile con tutti, era orgoglioso della sua penna nera. Enzo era sempre in testa alle iniziative di paese con il gruppo alpini, in passato ne ha accompagnati molti all’ultima dimora e oggi sarà proprio lui ad essere accompagnato al camposanto, da quelli che restano.

s. b.