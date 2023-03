Addio all’alpino Ivo Pigozzi: restaurava i mobili

Un altro alpino è andato avanti. Si è spento infatti l’alpino Ivo Ernestino Pigozzi (nella foto) di Carniana, deceduto a 87 anni. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Maria con i figli Marino, Fabrizio e Marzia, la cognata Marisa, nipoti e pronipoti, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani partendo alle 14.20 dall’abitazione in Via Monticello, per giungere alla Chiesa di Carniana, dove alle 14.30 sarà celebrata la S.Messa, indi il feretro sarà accompagnato al cimitero locale con gli alpini. Ivo Ernestino Pigozzi era un bravo artigiano restauratore di mobili antichi, sempre molto disponibile. Non mancava mai ai raduni delle penne nere, ma era anche sempre presente alle iniziative benefiche promosse dal gruppo alpini.

s.b.