Addio all’alpino Luigi Grossi. Curava l’oratorio di Beleo

È mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 92 anni Luigi Grossi, residente a Beleo di Casina. Ne danno il triste annuncio la sorella Argia, i nipoti Ennio, Massimo, Lorenza, Paola, Mauro, Mario, Prospero, Sauro, Giordano, Moreno, Sonia, Luciana e parenti tutti. I funerali avranno luogo questa mattina alle 10 partendo dalla casa funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per l’oratorio romanico di Beleo, dove alle 10.30 sarà officiata la Messa. Al termine della funzione funebre, il feretro di Luigi Grossi proseguirà per il cimitero di Migliara, dove seguirà la tumulazione.

Apparteneva a una famiglia numerosa d’altri tempi, Luigi Grossi, erano in 6 figli (3 fratelli e 3 sorelle), la madre maestra, insegnava nella sua casa quando a Beleo non c’era la scuola. "Lo zio Luigi non aveva una famiglia propria, – afferma una nipote –, viveva da solo nella sua casa in località Casa del Lupo di Beleo, però non è mai stato solo, la nostra è sempre stata una famiglia unita e, abitando lì vicino, eravamo sempre insieme, prima con fratelli e sorelle, adesso con i numerosi nipoti. Lo zio è sempre stato autonomo, fino all’ultimo". Luigi Grossi, un uomo semplice che ha saputo affrontare la vita lavorando seriamente, sapeva fare tutti i mestieri e proprio per questo era molto conosciuto e disponibile con tutti.

Tanti anni fa, è stato il fondatore della cooperativa di Beleo che ancora oggi prosegue l’attività, è stato uno dei primi donatori di sangue dell’Avis di Casina e ha proseguito fino a quando non ha superato il limite di età consentita.

Da vero alpino, non rinunciava alle manifestazioni delle penne nere, ma neppure alle azioni di ‘solidarietà alpina’. L’alpino Luigi Grossi aveva un compito particolare: mantenere in ordine l’oratorio di Beleo dedicato agli alpini, lui si era preso questo impegno e l’aveva anche restaurato perchè come contadino sapeva fare anche il muratore. Oggi ci saranno proprio gli alpini a porgere l’ultimo saluto a Luigi nel ‘suo’ oratorio.

Settimo Baisi