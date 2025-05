Addio all’amata maestra Rossana Lolli

Lutto nel mondo della scuola e nella redazione del Carlino Reggio. Ieri è venuta a mancare Rossana Lolli, insegnante di scuola elementare di lungo scorso e madre del giornalista e nostro assiduo collaboratore, Matteo Barca. Si è spenta a causa di una grave e breve malattia, scoperta pochi giorni prima di Pasqua; aveva 70 anni. Figlia degli storici fornai di La Vecchia, "ha fatto del suo mestiere una vocazione" è il ricordo di don Massimiliano, parroco di La Vecchia, dove la famiglia è storicamente attiva nella vita di comunità. "Non si è limitata a insegnare, ma si è dedicata ad aprire la mente ragazzi e trasmettere loro dei valori – prosegue il parroco –. Ha svolto il suo lavoro con tanta passione e giusta fermezza".

In pensione dal settembre 2022, per molto tempo aveva insegnato alle scuole elementari di Puianello e precedentemente anche a Viano e Casina. I famigliari ringraziano tutti coloro che hanno "dimostrato attenzione e vicinanza in queste settimane molto difficili". "Per tanti anni – ricordano i figli – la nostra casa è stata ‘invasa’ da libri scolastici e quaderni da controllare e correggere con precisione, anche fino a tarda sera". Ha sempre sostenuto il figlio Matteo nei suoi impegni e responsabilità nel volontariato in parrocchia a La Vecchia. I funerali avranno luogo domani alle 14.30, partendo dalle camere ardenti delle Esperidi per la chiesa parrocchiale di La Vecchia dove si terrà la messa, proseguendo poi per il cimitero locale. La redazione del Carlino Reggio esprime le sue più sentite condoglianze al collega Matteo Barca e a tutta la famiglia dell’amata maestra Rossana Lolli.