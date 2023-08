Addio all’amata maestra Zanasi "E’ stata un faro di cultura"

Addio alla storica maestra Giuseppina Zanasi. Il decesso è avvenuto ieri nella sua abitazione di Scandiano. Aveva 99 anni. Scandiano piange la scomparsa dell’ex insegnante e catechista scandianese.

"E’ stata un faro di cultura", dicono i suoi famigliari. Era moglie del professor Aronne Ganassi, docente e preside delle scuole medie Boiardo. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 20 febbraio. Giuseppina Zanasi insegnò alle elementari di Arceto, San Ruffino e principalmente, fino al pensionamento, alla scuola Spallanzani di Scandiano. Ha operato come maestra per una quarantina di anni.

"Mamma Giuseppina – ricorda la figlia Paola, ex insegnante di lettere – era molto conosciuta. Una vita vissuta per l’insegnamento per l’impegno e dedizione al prossimo. Insegnò a tante generazioni di alunni e gli ex studenti hanno conservato con lei rapporti di amicizia e condivisione di momenti conviviali. Era presente per gli incontri al caffè circondata dagli ex scolari. Era considerata la maestra di tutti". Zanasi fu anche attiva per l’Azione Cattolica. Ha pure assiduamente frequentato la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Scandiano. E’ stata a lungo catechista prima dei bambini-ragazzi e in seguito degli adulti per il percorso dei sacramenti non ancora ricevuti. Cordoglio a Scandiano ha suscitato la notizia della sua morte. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Scandiano dove oggi, alle 19, sarà recitato il rosario.

I funerali si svolgeranno domani partendo in auto alle 10.15 dal Magati per la chiesa del centro di Scandiano. Il feretro sarà poi accompagnato a Coviolo per la cremazione. Lascia le figlie Paola, Gabriella, Mariagrazia, il genero Brunello, i nipoti Francesco con Valentina, Federico e Vittorio, il pronipote Filippo.

Matteo Barca