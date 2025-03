Addio all’amata professoressa Camilla Penazzi. Domani l’ultimo saluto alla chiesa della Pieve

In lutto la comunità di Castelnovo Monti per la perdita della professoressa Camilla Penazzi (foto), deceduta a seguito malattia all’età di 77 anni. Ne danno il doloroso annuncio il marito Dino Tondelli, i figli Luca (giornalista), Maria e Giovanni, la nuora Elisabetta e le care nipoti Maddalena, Marta, Giulia e Beatrice. Molto nota e stimata, è stata insegnante alla scuola media di Castelnovo Monti, prima come docente di educazione tecnica poi di sostegno, con un amore particolare verso alunni con disabilità. Oggi pomeriggio alle 17,30 verrà recitato il rosario di suffragio alla Casa Funeraria Mammi, dove è stata allestita la camera ardente (orario visite dalle 8,00 alle 18,30). I funerali avranno luogo domani partendo alle ore 14,30 dalla Casa Funeraria Mammi per la chiesa della Pieve, al termine della funzione i feretro proseguirà per l’ara di cremazione Non fiori ma eventuali opere di carità.

s.b.