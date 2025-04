Addio all’amata professoressa Paola Zanichelli

Un grave lutto ha colpito la comunità scandianese per la scomparsa della professoressa Paola Zanichelli (foto), deceduta prematuramente all’età di 54 anni, dopo un periodo di malattia. I funerali di Paola, che lascia il marito Agostino Di Nucci e i figli Alice e Daniele si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30, partendo dalla camera ardente dell’Hospice Madonna dell’Oliveto di Montericco per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Scandiano. Dopo la celebrazione si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa della cremazione.

Paola era un’insegnante di religione molto nota e stimata per la sua attività, che svolgeva presso l’istituto superiore Gobetti di Scandiano. Persona seria e riservata, molto attiva nel mondo del volontariato locale, Zanichelli in passato aveva fatto parte del Gruppo Solidarietà Missionaria, che aveva sede nella vecchia canonica di via Pellegrini. Non fiori ma eventuali offerte all’Associazione Borgo Tutto è Vita per il progetto Casa del Grano. IBAN IT02B0200802847000103160820.

gi.fi.