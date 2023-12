Addio all’amata Viktoria Dubinina. Trasformava le bimbe in ballerine

Per quattro decenni aveva insegnato danza a tanti giovani a Poviglio e non solo, lasciando un ottimo ricordo. A Mantova, dove abitava, è deceduta Viktoria Aleksandrovna Dubinina. Originaria di Odessa, aveva 85 anni. Dall’inizio degli anni Settanta aveva diretto la scuola di danza povigliese col maestro Lorenzo Di Cristina, scomparso da tempo. Era rimasta alla guida della scuola fino al 2011. Severa nell’insegnamento, sapeva però essere dolce e comprensiva. Molti i messaggi di cordoglio arrivati da tanti reggiani.

Fra loro anche quello del sindaco povigliese Cristina Ferraroni: "Donna elegante e fine, vantava un ricchissimo percorso professionale. Per lei – il ricordo del primo cittadino – nessuna bambina doveva sentirsi inadeguata ai saggi: per tutte le allieve i costumi dovevano essere belli e appropriati, per far sì che tutte si sentissero ballerine per una notte. Non inferiore al suo talento fu la sua generosità: se una famiglia non poteva pagare, non era un problema. Spesso i costumi erano realizzati direttamente da lei, così da evitare ulteriori spese a carico delle famiglie".