Addio all’amato medico Giancarlo Tavasanis

In lutto la comunità di Casina e non solo, per la morte del medico di famiglia nonché operatore volontario in diverse circostanze, il dottor Giancarlo Tavasanis, nato a Casina il 3 ottobre 1932, laureato in Medicina e Chirurgia il 9 luglio 1959 all’Università Statale degli Studi di Milano. Specializzato in Medicina Del Lavoro, diplomato in Igiene e Medicina Scolastica, specializzato in Igiene e Sanità Pubblica con la tesi "Gli effetti a lungo termine della contaminazione dell’aria sulla salute", nel 1959 ha prestato servizio alla Clinica Pediatrica dell’Università di Berlino (Germania), nel 1960 ha lavorato all’ospedale San Sisto di Poschiavo (Svizzera) e dal 1960 al 1972 è stato medico di medicina generale a Casina, poi dal 1972 al 1980 ha prestato servizio come medico condotto a Campagnola Emilia, mentre dal 1980 al 1999 ha prestato servizio presso l’Ausl di Correggio come responsabile del Servizio di Medicina di base, specialistica e farmaceutica e ha contribuito allo sviluppo dell’assistenza primaria nei 6 comuni del Distretto di Correggio.

Dal 1981 al 1989 Tavasanis ha anche fatto parte del Consiglio di presidenza dell’Associazione nazionale medici condotti: membro del Centro Nazionale per la Formazione Permanente del Medico, con sede in Roma, ha contribuito in modo sostanziale al processo culturale che in Italia ha trasformato il profilo professionale da "Medico condotto" a "Medico di Comunità". Dal 1991 al 2004 è stato presidente della Società Italiana di Medicina di Famiglia e di Comunità. Tavasanis, nonostante i molteplici impegni, ha trovato anche il tempo per dedicarsi al volontariato. Nel 1973 lo raggiunsero al suo ambulatorio di Campagnola Emilia, il Segretario dell’Avis provinciale e il Presidente dell’Avis regionale, gli dissero che gli ospedali della Regione Emilia Romagna avevano bisogno di sangue: si impegnò con il sindaco e il parroco e insieme costituirono la sede Avis. Da allora Tavasanis si è sempre impegnato per raccogliere sangue nel Comune e nella Provincia. Per una ventina d’anni presidente dell’Avis comunale di Campagnola Emilia, 12 anni presidente dell’Avis Provinciale di Reggio Emilia e fino ad oggi presidente onorario.

Nel 2009 per il terremoto dell’Aquila ha gestito il presidio sanitario della tendopoli di Coppito (AQ). Ha contribuito alla realizzazione della "Casa del Dono" con l’Avis Provinciale, l’Aido, l’Admo. Nel 2016, a 83 anni compiuti, è andato in Etiopia con il Gaom di Castelnovo Monti per curare i bambini nell’ospedale di Gambo. Numerose le onorificenze conferite al dottor Giancarlo Tavasanis tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" del 2 giugno 2015. Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio presso la chiesa di Casina e questa sera alle 19.30 verrà recitato analogo rosario di suffragio presso la chiesa di Campagnola Emilia. Domani i funerali di Giancarlo Tavasanis con partenza alle 14.30 dall’abitazione dell’estinto in via Caduti della Libertà 22 per la chiesa parrocchiale di Casina, alle 15 la funzione funebre.

Settimo Baisi