Addio all’artigiano. Ermanno Biagini. Aveva 74 anni

È mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari Ermanno Biagini (foto) di 74 anni residente a Carpineti. Una morte improvvisa: giusto la sera prima era con amici al bar di Valestra. Originario di Villaprara dove il papà Sante, fratello dell’ex sindaco di Carpineti, Eolo Biagini, conduceva un molino, ha iniziato la propria attività lavorativa assieme al padre. Successivamente, con il boom dell’attività estrattiva in Appennino negli anni ‘70-’80 di argilla per ceramica, ha fatto l’artigiano autotrasportatore per conto delle ceramiche del comprensorio di Sassuolo. Ermanno era molto conosciuto in tutta la montagna fin da giovane quando frequentava le discoteche del territorio dove si cimentava, con molta maestria, nel ballo allora in auge: il Boogie Wooige. Tanti ricordano le sue esibizioni che davvero rappresentavano uno spettacolo originale. Ora, pensionato, viveva con la compagna Tiziana Marzani a Valestra di Carpineti.

Oltre alla cara compagna con Mara ed Alessio, lascia i piccoli Samuele e Beatrice, il fratello Pietro e la cognata Elisabetta, i nipoti Nicola con Rita, Alessia, Alessandra, l’amata pronipote Greta, i parenti e gli amici tutti. Questa sera alle 20 verrà recitato il rosario di suffragio nella chiesa parrocchiale di Carpineti. La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Mammi, orario visite dalle 8 alle 18,30. I funerali avranno luogo domani, 7 febbraio, alle 9,30: partenza da via Macchiusa 15/1 di Castelnovo per la chiesa di San Prospero di Carpineti, il feretro proseguirà per il cimitero locale. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno.

s.b.