Addio all’artista Claudio Galeotti. Inseguiva "l’immaginario"

Inseguiva "le vie dell’immaginario", amava dire, e nel corso del tempo ha esplorato ogni campo della ricerca artistica, dalla pittura alla scultura all’incisione fino alla fotografia. Se n’è andato ieri, a 67 anni, Claudio Galeotti, nato a Bibbiano il 15 maggio 1956, una vita dedicata all’arte, in particolare alla scultura e alla ceramica, campi nei quali estendeva le sue conoscenze riguardo la linea e il colore, sviluppando un’idea di figura reale, illustrativa, ma anche espressionista, simbolica o astratta. Amava la terracotta, nella fotografia dava respiro alla sua visione del mondo, a partire rigorosamente dalla pellicola in bianco e nero, nell’epoca d’oro della sua diffusione. Si era formato all’istituto d’arte Chierici, seguendo gli insegnamenti di Vittorio Cavicchioni e Graziano Pompili, e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con la guida di Concetto Pozzati e Walter Lazzaro. Posizionato nell’ambito della neo-figurazione, si presenta al pubblico della sua città, Reggio, nel 1980, nella sala del Capitano del Popolo, con la prima personale ‘Dalle Meraviglie Della Natura’. Nel ’95 ha realizzato la scultura ‘Omaggio alla Resistenza’, in cui si è servito di smalti cangianti per rappresentare le forme della sofferenza. Alcune sue opere sono in esposizione permanente al Museo d’arte contemporanea di Faenza, al Museo della Resistenza di San Polo D’Enza, nei Comuni di Albinea, Castellarano, Montecchio Emilia e Scandiano. Era docente di arte e immagine.

Lara Maria Ferrari