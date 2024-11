Addio all’avvocato Burani. Lunedì mattina il funerale

Addio all’avvocato appassionato di caccia, di poesia, ambiente e letteratura. Ieri è deceduto Mario Burani, 80 anni, a lungo attivo come avvocato penalista, occupandosi anche di processi e casi giudiziari di cui le cronache avevano parlato molto. Lascia nel lutto la moglie Carla, le figlie Chiara ed Elena, il fratello Giuseppe, il nipote Filippo e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono lunedì 18 novembre partendo alle 9,30 dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per la chiesa della Concezione a Gualtieri, prima del trasferimento a Mantova per la cremazione. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.

Burani, che abitava a Gualtieri e a lungo con studio a Guastalla, era un appassionato cacciatore, ma anche di natura e ambiente. "Era un buon avvocato e amava intrattenersi sulla grande passione per la caccia, che condivido anch’io, e i cani" ricorda il colleha Marco Fornaciari. Burani era anchee un appassionato scrittore. Aveva pubblicato il libro "Sonò alto un nitrito", accurata ricostruzione storica per far luce su uno dei misteri della storia giudiziaria italiana: l’omicidio senza colpevoli di Ruggero, padre di Giovanni Pascoli, avvenuto nell’agosto 1867.

L’originalità del lavoro di Mario Burani stava nel fatto di usare i moderni strumenti della tecnica investigativa, prospettando in tal modo soluzioni diverse da quelle delle versioni ufficiali dell’epoca di quel delitto. Forte della sua esperienza giuridica di avvocato penalista, Burani aveva messo perfino in dubbio le dinamiche del delitto. È infatti incerto il luogo stesso in cui avvenne la sparatoria, come pure la precisa identificazione dell’arma del delitto. Un racconto giudiziario che inizia con la sfortunata storia della cavalla storna e che concentra la sua attenzione sulla ricerca del mandante dell’omicidio, evidenziando anche possibili errori d’indagine commessi all’epoca.

Antonio Lecci