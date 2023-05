Addio all’avvocato Maria Gambini, stroncata dalla malattia a 54 anni: "Era attenta al valore umano"

La città perde un avvocato di grande valore. È morta a 54 anni, vittima di una malattia, Maria Gambini, civilista, specializzata in diritto di famiglia. L’avvocato Gambini era figlia d’arte. Il papà Otello – scomparso nel luglio del 2000 – si era diviso tra l’impegno forense e quello politico, come consigliere comunale e poi capogruppo della Democrazia cristiana. Maria invece aveva fatto della professione un interesse esclusivo. Gli amici la descrivono come una persona di grande preprazione e grande onestà intellettuale, completamente assorbita dagli impegni familiari e professionali. "Affrontava il lavoro con grande dedizione, sempre attenta al valore umano. E aveva una non comune capacità stategica", la ricorda un collega. Maria aveva poco tempo per coltivare degli hobby diversi dalla frequentazione di vecchie, consolidate amicizie e dalle vacanze nella casa di famiglia, a Cesenatico.

Lascia la sorella Lucia Gambini, apprezzata neonatologa a Parma, il marito Corrado e il figlio Vittorio. L’ultimo saluto domani, alle 9,15, nella cappella attigua alle camere ardente dell’arcispedale Santa Maria Nuova.