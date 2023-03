Addio all’emporio Gambarelli Chiude il negozio dopo 60 anni e tre traslochi della sede

Il paese perde una delle attività commerciali più longeve. Gli scaffali dell’ emporio ’Gambarelli Fai da te’ di Grazia Anna Gambarelli sono desolatamente vuoti per effetto della svendita di chusura.

La licenza del negozio di Gambarelli porta la data del 2 gennaio 1963 e ora abbassa definitivamente la saracinesca nella sede al centro commerciale Futura sulla statale per Reggio. Aldo Gambarelli e l’inseparabile moglie Gian Franca Rinaldi iniziò l’attività rilevando in via Cesare Magati, sotto la Torre del Campanone, il negozio di elettricità, idraulica e ferramenta di Mario Mattioli. Pochi anni dopo, correva il 1967, i Gambarelli spostano l’attività in corso Vallisneri, a fianco della cappella di San Giuseppe. A fine anni ’98 il trasloco nel centro commmerciale.

Nella zona il negozio di calzature da Tamagnini, la barberia di ’Franco & Ciccio’ e a pochi passi il Cinema Teatro Nuovo. Ad aiutare dietro al banco, con Aldo e la Gian Franca, c’erano i figli Grazia Anna e Ilario (che si spense il Capodanno del 2010, quattro anni dopo la morte del padre Aldo).

Aldo Gambarelli a Scandiano era molto conosciuto, oltre che per il negozio, per il servizio di volontario nella Pro Loco di Roberto Gandini e nel circolo Amici della Musica. Era poi un rabdomante che con i suoi strumenti sondava il terreno per trovare l’acqua.

Gianni Fiaccadori