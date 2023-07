Addio all’"eretico" della sinistra Cefalota, il sogno dell’alleanza

Un politico che rappresentò l’idea di un’alleanza tra le forze della sinistra, in anni nei quali nella sinistra reggiana poteva essere scomodo puntare a un’intesa sempre più stretta tra Pci (e le sue denominazioni successive) e il Psi. Franco Cefalota, un ’eretico’ per il Pci reggiano, si è spento ieri mattina a 76 anni. E’ stato a lungo protagonista della vita politica reggiana, vicino a Vincenzo Bertolini ma forse, soprattutto, alla linea di Napolitano.

Da alcuni anni aveva dovuto combattere con gravi problemi di salute e con difficoltà crescenti, di fronte alle quali aveva potuto contare sul sostegno dei suoi amici.

Un moderato di sinistra la cui linea oggi sarebbe forse considerata del tutto normale, ma che all’epoca appariva spesso in conflitto con quella della maggioranza del suo stesso partito. Un ricordo commosso è arrivato da Mauro Del Bue: "Cefalota: la passione come mestiere. La politica sempre. Era la sua ragione di vita". Tra i ruoli ricoperti da Cefalota. quello di capogruppo in Provincia del Pci-Pds.

Domani alle 11.45 si svolgeranno i funerali, alla sede della Croce Verde a Baragalla.