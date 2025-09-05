Addio all’ex assessora provinciale Giuliana Motti

Lutto nel mondo della politica. È morta, all’età di 76 anni, Giuliana Motti, già assessora provinciale e dirigente del Comune di Quattro Castella. Architetta, amministratrice e donna di cultura, promosse la Biennale del Paesaggio. In Provincia ricoprì il ruolo di assessora alla Cultura e al Paesaggio, durante il primo mandato della presidente Sonia Masini, dal 2004 al 2009. Per anni è stata titolare dell’omonimo studio “G. Motti”. Nel ’99 fu nominata dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Quattro Castella. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto l’incarico di assessora provinciale, per poi rientrare in servizio a Quattro Castella fino al recente collocamento a riposo.

Tra le sue iniziative più significative vi è stata la Biennale del Paesaggio, evento che la Provincia realizzò per diversi anni con l’obiettivo di mettere al centro la relazione tra cultura e tutela ambientale. Sotto la sua guida furono avviati anche progetti esemplari di riqualificazione paesaggistica, come l’abbattimento dell’ecomostro di Felina di Castelnovo Monti, in Appennino. Il suo impegno per il paesaggio ottenne anche un importante riconoscimento internazionale: nel marzo 2007, durante l’Assemblea Generale della Recep a Strasburgo (la rete europea delle autorità locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio), Giuliana Motti venne nominata vicepresidente dell’organismo internazionale. Professionista appassionata, Motti aveva messo le proprie competenze al servizio della collettività sin dagli anni ’80, curando come architetta l’allestimento della Festa nazionale dell’Unità a Reggio, quella che vide la presenza di Enrico Berlinguer e che fu documentata dagli scatti di Luigi Ghirri.

"Con Giuliana Motti perdiamo una donna che ha saputo unire competenza professionale e sensibilità civile, con uno sguardo sempre attento al paesaggio come bene comune – sottolinea il presidente della Provincia, Giorgio Zanni – A nome dell’intera comunità provinciale esprimo vicinanza alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lei impegno e passione per il nostro territorio". Al cordoglio si unisce anche il Comune di Quattro Castella: "Giuliana è stata una colonna portante del nostro municipio. Raro esempio di capacità nel coniugare gli aspetti tecnici e politici, Giuliana ha lasciato un’impronta decisiva e indelebile in tutta la comunità reggiana. Grazie per quello che ci ha insegnato". La ricorda pure la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni: "Ci sono persone che vedono oltre. Tu che vedevi delle persone quello che nessuno sapeva vedere, sarai sempre nel mio cuore".

Giuliana lascia il marito Beppe e il figlio Giulio. I funerali si terranno in forma strettamente privata.