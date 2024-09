Addio all’ex carabiniere. Antonino Solomita. Oggi i funerali

Addio all’ex carabiniere Antonino Solomita. Il decesso è avvenuto, all’età di 97 anni, all’ospedale di Reggio. Solomita era molto conosciuto a Rubiera, il paese dove viveva. In passato, dal 1967 al 1982, aveva operato come appuntato dei carabinieri alla stazione rubierese. Precedentemente prestò servizio in Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Al termine della sua carriera, in occasione del pensionamento, Antonino era stato poi nominato vice brigadiere.

"Mio padre – ricorda il figlio Vincenzo – era una persona sempre disponibile per gli altri. A Rubiera, oltre ed essere noto come ex carabiniere, era stato un volontario della Croce Rossa locale e pure della parrocchia".

I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 14.50 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per la chiesa parrocchiale di Rubiera. La salma sarà cremata. Solomita, originario della provincia di Avellino, lascia la moglie Bianca e i figli Carmelita e Vincenzo.

m.b.