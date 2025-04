Addio all’ex finanziere. Renato Domenico Baisi. Domani l’ultimo saluto

È deceduto improvvisamente sabato scorso all’età di 84 anni, Renato Domenico Baisi (foto). Ne danno il doloroso annuncio la moglie Aldemara, i figli Francesca con Gianluca e Stefano con Irene, le amate nipoti Alessia e Laura, cognati, nipoti, parenti ed amici. Originario di Camporella di Ramiseto (Ventasso), abitava con la moglie in città però spesso, soprattutto nei weekend, saliva al paese ed era anche l’occasione per incontrare i nipoti che amava tanto. Da giovanissimo entrò a far parte del corpo delle Guardie di Finanza svolgendo sempre il suo lavoro con perseveraza con il grado di maresciallo capo fino al raggiungimento della pensione. Renato era un uomo di fede, frequentava molto la chiesa ed era sempre disponibile con tutti. I funerali avranno luogo domani pomeriggio con partenza alle ore 14,20 dall’obitorio dell’ospedale Sant’Anna a Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Camporella, al termine della funzione Baisi sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Per volere della famiglia niente fiori, ma eventuali donazioni al Core di Reggio Emilia.

s.b.