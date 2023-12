Addio all’ex granata. Camillo Mastrangelo. Guidò la sede Inps

Si è spento a 91 anni Camillo Mastrangelo, ex calciatore della Reggiana (stagione 195556) e vicedirettore per oltre 20 anni della sede Inps di Reggio. Mastrangelo era originario di Lanciano (Chieti), e come racconta il figlio Andrea, ex giornalista della Gazzetta di Reggio, "partecipò un po’ incosciente e inconsapevole alla Seconda Guerra Mondiale: aveva solo 11 anni quando nella battaglia di Lanciano tra partigiani e truppe di occupazione portò una pistola dall’altra parte della città". Ma la grande passione di Camillo è sempre stata lo sport: "A Reggio iniziò la carriera da professionista, grazie alla chiamata dell’allenatore Luigi Del Grosso. La promozione in C in maglia granata fu il trampolino per i successivi anni tra Carrara e Pistoia". A Reggio Mastrangelo incontrò la futura moglie Gisella Cattani, figlia di noti commercianti nel settore motori, scomparsa due anni fa, da cui nacquero 4 figli: Andrea, il più grande, Stefano, Luca e Mariachiara. Ma Camillo non si fermò solo al pallone: "Fu tra i primi calciatori a laurearsi, nello specifico in Giurisprudenza all’Università di Pisa". Domani i funerali partendo alle 10,45 dalla camera ardente ‘Reverberi’ in via Terezin per la chiesa di San Maurizio.

ste. c.