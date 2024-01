Addio all’ex ministro Santagata. Fondò l’Ulivo con Romano Prodi. È stato presidente di Stu Reggiane

Lutto nel mondo della politica emiliana. È morto a Modena all’età di 74 anni Giulio Santagata, ex parlamentare (dal 2001 per tre legislature) e tra i fondatori dell’Ulivo, grande amico di Romano Prodi, nel cui Governo ricopri il ruolo di Ministro per l’Attuazione del programma dal 2006 al 2008; per l’ex premier fu anche un consigliere economico nel ’96 nonché della Commissione Europea.

Era modenese di origine – in particolare di Zocca, la città di Vasco Rossi – ma anche a Reggio ha lasciato grande traccia. Oltre ad avere fondato l’Ulivo con lo scandianese Romano Prodi, venne designato dalle Province di Modena e Reggio per il consiglio di amministrazione della società Autobrennero. Ma è stato anche e soprattutto presidente di Stu Reggiane, la società partecipata del Comune di Reggio che ha guidato la realizzazione della riqualificazione delle ex Officine Reggiane oggi quasi totalmente completata.

"La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore – lo ha ricordato con commozione Prodi – Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia".

Anche il sindaco Luca Vecchi e l’amministratore delegato di Stu Reggiane Luca Torri esprimono vicinanza alla moglie e alla famiglia: "Lo ricordiamo per il suo impegno politico e professionale, per la sua passione civile, per uno stile umano e personale che, unitamente alle sue competenze, aveva sempre messo a disposizione del bene comune. A Reggio, come presidente di Stu Reggiane, ha fornito un contributo fondamentale di pensiero e di azione alla realizzazione di uno dei più complessi progetti che la città ha affrontato negli ultimi". E l’assessore al welfare Daniele Marchi lo ricorda sui social con una foto che lo ritrae al suo fianco proprio tra i rinnovati capannoni delle ex Reggiane: "Ciao Giulio.

Un onore aver condiviso un pezzo con te. Sperando di aver imparato qualcosa".