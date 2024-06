Addio all’ex necroforo Fiorenzo Scaravelli. Stroncato da un malore in casa a 73 anni

Ha destato un vasto cordoglio nella Bassa la notizia della scomparsa di Fiorenzo Scaravelli, 73 anni, stroncato da un malore in abitazione, sabato sera a Guastalla, la cittadina dove abitava. Scaravelli era molto conosciuto per la sua lunga militanza in associazioni e gruppi di pacifisti e ambientalisti, amante della natura e da sempre impegnato contro ogni tipo di conflitto. Era stato a lungo impegnato come operatore necroforo per il Comune di Gualtieri, attivo nei cimiteri del paese e delle frazioni. Una volta in pensione, aveva collaborato per qualche tempo con l’agenzia funebre Veronesi e Pederzoli, la stessa a cui sono stati affidati i funerali di Fiorenzo, fissati per oggi pomeriggio partendo alle 14,45 dall’ospedale di Guastalla per raggiungere il Duomo e il cimitero locale. Lascia la madre Adriana, il fratello Maurizio (messo comunale in pensione), altri parenti.