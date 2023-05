Addio all’ex negoziante Benotti

Profondo cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Angelo Benotti (foto), storico commerciante di frutta e verdura, vinto da una malattia a 87 anni di età. Il decesso è avvenuto nella tarda mattinata di ieri nell’ospedale della Bassa. Angelo abitava in via Leopardi a Guastalla.

Da giovane aveva lavorato nel settore dell’agricoltura, poi dipendente alla ditta Nevicolor di Luzzara, fino ad avviare – insieme alla moglie Viliana Alessandri, deceduta nel 2020 – un’attività commerciale in pieno centro a Guastalla, in Largo dei Mille, dal 1978 al 1995. Negli anni successivi aveva lavorato come magazziniere in un’azienda di frutta e verdura, fino alla pensione.

Era appassionato di pesca, di salutari giri in bicicletta, ma anche del gioco delle carte, che praticava con gli amici. Lascia nel lutto i figli Marco e Roberta, la sorella Marta, i fratelli Sandro e Maurizio, altri parenti.