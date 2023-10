Addio all’ex preside Capelli. Amava la sua montagna

Comunità di Casina in lutto per la morte del preside Mario Capelli, 90anni, avvenuta ieri a poco più di un mese dalla scomparsa della moglie, Maria Valeria Rossi. Lei docente di matematica nella scuola media di Casina e il marito preside, per entrambi una vita dedicata alla cultura, all’insegnamento e alla crescita delle giovani generazioni della montagna.

Mario Capelli era nato a Reggio Emilia il 17 febbraio 1933 (terzo di tre fratelli), il padre era casaro presso una latteria di Cortogno, mentre la madre era casalinga. Hanno abita a lungo a Cortogno fino a quando, durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi bruciano la loro casa. Da quel momento si trasferirono a Casina dove trascorsero il resto della loro esistenza. Il giovane Mario frequentava il liceo classico di Reggio e al pomeriggio studiava a casa di Vittorio Prodi, poi ha frequentato l’Università a Parma laureandosi in Matematica e Fisica nel 1955. Quindi ha iniziato l’insegnamento presso l’istituto professionale (Ipsia) a Castelnovo Monti, poi all’avviamento commerciale (attuale scuola media) a Casina. Negli anni ‘60 passa dall’insegnamento al coordinamento didattico, diventando quindi preside della scuola media di Casina dove è rimasto fino al raggiungimento della pensione.

Tutti ricordano l’impegno del preside Capelli nel sociale e nella parrocchia con l’allora parroco don Nando Barozzi, nella gestione del lasciato Maria Del Rio Bertolani (oggi RSA Villa Maria). Non rinunciò neppure all’impegno politico nelle file della Dc e rivestì anche la carica di assessore nel comune di Casina con il sindaco Cristofori. Fu anche un precursore della politica in difesa dell’ambientale fondando a Casina in tempi non sospetti, il ‘Gruppo Ambiente’ che si occupava della cura del territorio.

Mario Capelli amava i suoi studenti come amava la montagna, le piante, i fiori e i funghi, diventando presto collaboratore e animatore del Gruppo Micologico Reggiano. Oltre alla ricerca si dedicava anche allo studio dei funghi, li assaggiava crudi per poterli classificare correttamente. Ha anche tradotto e pubblicato diversi libri dalla lingua tedesca.

Ad annunciare la morte di Capelli sono i figli Tiziano, Maria Angela e Rita, la camera ardente è stata allestita presso l’abitazione in via Lemanne 11 di Casina.

Questa mattina avranno luogo i funerali partendo dall’abitazione per la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Casina dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale.

Settimo Baisi