Addio all’ex provveditore Romano Adelgardi

Lutto nel mondo della scuola reggiana. È morto all’età di 91 anni il professor Romano Adelgardi, per un decennio – dal 1973 al 1983 – provveditore agli studi di Reggio, città che lasciò per il pari incarico a Parma. Nell’85 venne ordinato commendatore al merito della Repubblica dal presidente Francesco Cossiga su proposta del Consiglio dei Ministri.

Adelgardi si laureò in giurisprudenza a Modena, poi nel ’58 entrò nell’amministrazione della pubblica istruzione vincendo il concorso per la carriera direttiva. Nominato consigliere, ricoprì l’incarico nel nostro provveditorato fino al 1970 quando fu promosso direttore di sezione. Diventò vice di Ettore Lindner e Fernando Casoli per poi diventare primo dirigente nel 1973. Adelgardi si distinse particolarmente nella risoluzione dei problemi inerenti l’applicazione delle leggi per l’ammissione in ruolo degli insegnanti, i rapporti con gli enti locali, in finanziamento, da parte dello Stato, degli istituti superiori di indirizzo tecnico. Lascia i figli Flavia, Giacomo e Fabio. I funerali sono già stati celebrati.