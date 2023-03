Addio all’ex sindaco Bettati nella chiesa di Don Camillo

Il gonfalone del Comune listato a lutto, ieri mattina nella chiesa di don Camillo, a Brescello, per l’addio ad Afro Bettati, lo storico ex sindaco del paese, in carica negli anni in cui si giravano le scene dei celebri film tratti dalle storie di Giovannino Guareschi. Bettati aveva 102 anni ed era ancora un personaggio molto amato in paese. Era stato sempre un assiduo lettore del Carlino: "Tutti i giorni gli portavamo il giornale. Lo ha chiesto fino all’ultimo, anche nel periodo in cui è stato ricoverato in ospedale", confidano i nipoti. E nella bara dell’ex sindaco è stata lasciata proprio una copia del Carlino del giorno del funerale.

Anche l’amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio, con il sindaco Elena Benassi che in chiesa ha ricordato il grande impegno di Bettati per la comunità locale dopo la tragedia della guerra, con la difesa del territorio dopo l’alluvione del 1951 e le importanti infrastrutture realizzate. Tanti i messaggi di cordoglio ai nipoti Cristian e Roberto, ai cugini e agli altri parenti. Dopo la messa, officiata dal parroco don Giancarlo Minotta, il feretro è stato trasferito al cimitero del paese per la tumulazione.

Antonio Lecci