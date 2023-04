Addio all’ex tabaccaio "Aveva un sorriso per tutti"

Castellarano piange la scomparsa dell’ex tabaccaio Mohamed El Mogi, conosciuto da tutti come Mughi. Aveva 72 anni. Il decesso è avvenuto lunedì 10 aprile nella sua abitazione di Castellarano. L’ex commerciante era nato in Egitto e negli anni Ottanta si era trasferito in Italia. Nel passato lavorò come pizzaiolo a Modena e alla ceramica Graniti Fiandre di Castellarano. Per tanti anni, assieme alla moglie Luisa Costantini, aveva gestito la tabaccheria Costantini di via Roma a Castellarano.

Mohamed El Mogi da due anni lottava con problemi di salute. "Mio padre era conosciuto e benvoluto a Castellarano – sottolinea la figlia Katia –. Si era molto integrato in paese. Nel passato aveva pure giocato a calcio negli amatori di San Valentino e per un periodo era stato allenatore della squadra degli amatori dei giovani di Castellarano. Papà aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti. Era nato in Egitto, ma in giovane età si era trasferito in Italia".

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia. "Castellarano perde una persona conosciuta, stimata e amata. Condoglianze e vicinanza alla sua famiglia", ha detto l’assessore comunale Paolo Iotti. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Sassuolo in cui questa mattina, alle 11, partirà il funerale per raggiungere la piazza del municipio di Castellarano dove alle 11.30 si formerà il corteo per il cimitero locale per l’ultimo addio a El Mogi.

Il 72enne lascia nel lutto la moglie Luisa, i figli Katia con Alberto e Daniele con Federica, i nipoti Simone, Matteo e Anna, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, gli amici e gli altri parenti.

La notizia della morte di ‘Mughi’ si è rapidamente diffusa a Castellarano e ha subito destato grande dolore e tristezza.

L’ex commerciante è ricordato come una "persona stupenda, sempre sorridente e disponibile per tutti" e c’è chi ha evidenziato che "Mughi era una persona sempre gentile e garbata".

Matteo Barca