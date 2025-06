Addio all’ex vicesindaco Gibertini: "Competente e benvoluto da tutti"

Si è spento a 62 anni Ivo Gibertini, lasciando senza parole e avvolto nel dolore tutto il territorio di Canossa. Prima che ex vicesindaco e consigliere comunale, Gibertini era innanzitutto una persona stimata e benvoluta da tutti, una figura profondamente legata alla vita civica e sociale della comunità. Per anni tecnico della Tim e ormai prossimo alla pensione, è stato stroncato da un malore nella sua abitazione domenica sera, la sua improvvisa scomparsa "è un momento di grande dolore, tristezza e incredulità – dice il gruppo Impegno per Canossa –. Era sempre in ascolto verso gli altri, che in lui trovavano un appoggio sincero. La sua presenza, umanità e il suo modo di essere e agire concretamente hanno dato sostegno a tanti cittadini". "Se n’è andata una gran brava persona, le mie condoglianze alla famiglia" dice Simone Guazzi, titolare del ristorante River di Cerezzola.

Dal 2020 Gibertini faceva parte del consiglio comunale di Canossa come esponente della lista di minoranza: "Sempre disponibile a qualsiasi aiuto – continuano i colleghi del gruppo politico – contento della vita che affrontava senza astio o rancore, ma con semplicità e tanta competenza". Dal 1996 al 2010, Gibertini ricoprì il ruolo di vicesindaco "svolgendo il mandato con competenza, massima serietà ed onestà". "Siamo certi che anche dal cielo sosterrai tutti noi e il tuo amato paese" conclude Impegno per Canossa. Cordoglio anche dal sindaco, Luca Bolndi: "A nome dell’amministrazione comunale di Canossa e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa improvvisa di Ivo Gibertini". Un evento inaspettato, "che ci addolora profondamente – aggiunge il primo cittadini – Ci uniamo al lutto e ci stringiamo a tutta la sua famiglia". In lutto anche la diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, che esprime le sue condoglianze pubblicamente alla moglie di Gibertini, Angela Chiapponi, direttrice del Centro Diocesano di Spiritualità e cultura di Marola.

Ieri sera alle ore 20.30 si è tenuta la recita del Santo Rosario presso l’abitazione di famiglia, in via dei Castelli 47 a Ciano d’Enza. Le esequie saranno celebrate oggi alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Ciano d’Enza, con partenza dalla medesima abitazione.