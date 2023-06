Addio all’ex vicesindaco "Una vita per la comunità"

Scandiano è in lutto per la scomparsa di Marco Marzani, 79 anni a lungo amministratore di Scandiano. Marzani è morto mercoledì, per una malattia, nella sua casa nel quartiere Morgone. Cattolico convinto e democristiano della prima ora, Marzani è stato un protagonista della vita pubblica cittadina, dalla Democrazia Cristiana di Zaccagnini ai passaggi seguenti con la svolta ulivista, fino alla nascita del Pd.

"Pochi minuti fa ho saputo che ci ha lasciati Marco Marzani - scrive commosso il sindaco Matteo Nasciuti -, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita pubblica di Scandiano. Vicesindaco di Scandiano dal 1995 al 2004 al fianco del sindaco Lanfranco Fradici, era impegnato in politica già da giovanissimo: nel 1970 è stato eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale, e di nuovo nel 1980 e nel 1985. Una persona davvero disponibile, pacata e paziente, con una grande passione per il suo lavoro, ho sempre ascoltato i suoi buoni consigli con attenzione. La sua è stata una vita spesa al servizio della comunità e delle istituzioni, e il suo ricordo rimane vivo nei suoi concittadini. Un abbraccio ad Angela, Marisa, Giulia e Stefano. Ci mancherai, Marco!"

Con la Dc, Marzani è stato capogruppo consiliare, ricoprendo anche l’ incarico, in momenti diversi, di segretario del comitato comunale e zonale del distretto ceramiche. Una persona generosa e seria, pronta a impegnarsi al servizio della comunità e delle istituzioni.

Di mestiere Marzani era un tecnico comunale, prima in servizio a Viano e poi nel comune di Cadelbosco Sopra, con la passione per la politica coltivata nel tempo libero. Molti a Scandiano ricordano anche il suo impegno come Presidente del Comitato Gemellaggi.

Una volta terminata la sua lunga esperienza politica in comune, oltre a dedicarsi a impegni familiari nel ruolo anche di nonno, aveva continuato il suo impegno come volontario al centro d’ ascolto della Caritas di via Roma. Partecipava anche all’attività del gruppo del basket con l’Unione Sportiva Boiardo, oltre alla grande passione da tifoso della Pallacanestro Reggiana al PalaBigi.

In queste ore di dolore lo piangono la moglie Angela Marisa Corti, ex insegnante, i figli Stefano con Elisa e Giulia con Francesco, oltre agli adorati nipoti Bartolomeo, Leonardo, Letizia e Pietro.

I funerali dell’ex vice sindaco si svolgeranno stamattina alle 9.30 a cura delle onoranze Ferrari Simone, partendo dalla camera ardente della Casa di Carità, per la locale chiesa parrocchiale di Santa Teresa dove sarà celebrata la santa messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per l’ Ara crematoria del cimitero di San Cataldo a Modena. Eventuali offertesi possono devolvere alla Casa della Carità ’Gilberto Baroni’.

gi.fi.