Addio all’ex vigile urbano Loris Cantarelli Fu a lungo anche un impiegato dell’anagrafe

È stato vinto da un malore improvviso, che nel tardo pomeriggio di venerdì lo ha colpito mentre parlava con un amico, nel cortile di casa, a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Il tempestivo intervento dei soccorso, compreso l’elicottero del 118 di Parma, non è servito a salvare Loris Cantarelli, 72 anni, a lungo dipendente comunale in paese. Più volte è stato usato il defibrillatore per riattivare le funzioni vitali. Ma al suo arrivo in ospedale a Parma è stato diagnosticato il decesso. Come da sue volontà, i funerali si svolgono in forma privata, senza funzioni particolari. Cantarelli aveva lavorato come agente di polizia locale, poi era stato a lungo impiegato all’ufficio anagrafe. Da tempo in pensione, si era dedicato anche alla politica amministrativa locale, come candidato consigliere, già dal 2009, a fianco delle liste guidate da Brenno Speroni e poi da Daniele Galli. "Era fondamentale nella fase organizzativa. Un ottimo segretario e collaboratore", lo ricorda Galli. Loris Cantarelli si era "innamorato" di Lampedusa: "Il mare, la natura incontaminata di quel luogo lo avevano conquistato. Ci tornava sempre volentieri", confida la moglie Donatella Eletti.