Addio all’ex vigilessa Rosa Laudani In Sicilia fu la prima donna in divisa

Ieri, con grande partecipazione di folla, si sono svolti funerali nella chiesa parrocchiale di Vetto e quindi al cimitero locale, di Rosa Laudani ved. Tosi, ex vigile di Vetto, deceduta per grave malattia all’età di 66 anni, lasciando nel profondo dolore le figlie Mara con Patrizio, Tiziana con Francesco, gli adorati nipoti Diego, Bruno, Marco e Domenico, i fratelli, le cognate, il cognato, parenti e tantissimi amici.

I familiari ringraziano in modo particolare la dott.essa Eleonora Ferretti e il personale della casa di cura "RSA I Ronchi" di Castelnovo per le amorevoli cure prestate.

Originaria della Sicilia, Rosa Laudini, nata a Catania il 19 ottobre 1956, si era trasferita in Appennino per amore negli anni ’80. A circa vent’anni, era venuta in montagna da una zia che viveva a Vetto, e aveva conosciuto Ciro Tosi dello stesso paese, diventato poi suo marito, venuto a mancare quattro anni fa a causa di una malattia.

Rosa e Ciro si erano sposati il 24 marzo del 1981 a Vetto e dal loro matrimonio sono nate le due figlie: Mara che attualmente ha 40 anni e vive a Ramiseto, Tiziana di 39 che vive nel comune di Vetto.

In Appennino Rosa era molto conosciuta come vigilasse all’epoca in cui lavorava presso il comune di Vetto. Infatti, giovanissima, è stata la prima donna ad indossare la divisa da vigile in Sicilia per cui, arrivando a Vetto, ha continuato per un certo periodo a fare la vigilessa.

Poi, per una quindicina di anni, prima di andare in pensione, ha lavorato presso la ceramica Sadon a Buvolo di Vetto. Rosa era una persona solare, generosa e altruista, inserita nella comunità di Vetto dove tutti le volevano bene.

Settimo Baisi