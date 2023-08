Addio all’imprenditore Agolini a Boretto: lutto nella comunità per il titolare dello scatolificio La comunità di Boretto è in lutto per la scomparsa di Ezio Agolini, noto imprenditore di 83 anni. Ieri si sono svolti i funerali, partiti dall'ospedale di Guastalla e conclusisi al cimitero di Boretto. La famiglia è in lutto, ma ricorda con affetto il lascito di Ezio.